JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Jelang MotoGP 2026, Fermin Aldeguer Dihantam Cedera Patah Tulang Paha

Jumat, 09 Januari 2026 – 17:13 WIB
Fermin Aldeguer mengalami cedera. Foto: X/Aldeguer54.

jpnn.com - Cedera serius menghantam langkah Fermin Aldeguer jelang musim baru MotoGP.

Pembalap muda Gresini Racing itu mengalami kecelakaan saat menjalani sesi latihan di Valencia, Spanyol, yang berujung pada patah tulang paha (femur) kiri.

Insiden terjadi hanya beberapa pekan sebelum rangkaian tes pramusim MotoGP 2026 dimulai.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Gresini Racing melalui pernyataan resmi.

Tim asal Italia itu menyebut Aldeguer dijadwalkan menjalani operasi di Barcelona.

"Fermin Aldeguer mengalami patah pada batang tulang paha kiri saat sesi latihan di Valencia dan akan menjalani operasi besok di Barcelona. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan,” tulis Gresini Racing.

Cedera jelas menjadi pukulan telak bagi persiapan Aldeguer menghadapi musim keduanya di kelas premier.

Padahal, pembalap asal Spanyol itu tengah berada dalam momentum positif usai menjalani debut impresif di MotoGP musim lalu bersama Ducati Gresini.

