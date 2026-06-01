Jelang Muktamar ke-35 NU, Kiai Muda Gelar Halaqoh di Boyolali Bahas Supremasi Moral Ulama

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), sejumlah kiai muda, pengasuh pesantren, akademisi, dan intelektual nahdliyin dari Solo Raya bakal menggelar Halaqoh Kiai Muda NU.

Kegiatan bertema "Meneguhkan Supremasi Moral dan Kepemimpinan Ulama dalam Dinamika NU Kontemporer" itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa (2/6), di Pondok Pesantren Al-Mustofa, Ngeboran, Sawit, Boyolali.

Ketua Panitia Halaqoh Kiai Muda NU, Gus Fawwaz, mengatakan pemilihan Solo Raya sebagai lokasi penyelenggaraan memiliki pertimbangan historis yang kuat dalam perjalanan organisasi NU.

Menurut dia, Solo Raya menyimpan jejak penting dalam menjaga keseimbangan antara khidmah keumatan dan relasi organisasi dengan kekuasaan.

"Solo menyimpan memori kolektif yang sangat kuat dalam sejarah NU. Di kawasan inilah para ulama pernah merumuskan berbagai sikap strategis untuk menjaga marwah jam’iyah," kata Gus Fawwaz di Boyolali, Senin (1/6).

Oleh karena itu, lanjut dia, Solo Raya dinilai menjadi tempat yang tepat untuk menghidupkan kembali tradisi musyawarah, kritik konstruktif, dan konsolidasi pemikiran menjelang Muktamar ke-35 NU.

Gus Fawwaz menjelaskan forum tersebut lahir dari kegelisahan sebagian warga nahdliyin akar rumput terhadap berbagai dinamika organisasi, yang dinilai berpotensi menggeser peran sentral ulama sebagai penjaga arah moral jam’iyah.

"Kami melihat semakin banyak pertanyaan yang muncul dari warga nahdliyin mengenai posisi ulama, independensi organisasi, dan fungsi Syuriyah sebagai pemegang otoritas moral tertinggi," ujarnya.