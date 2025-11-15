Jelang Musda Golkar Kepri, Rizki Faisal Dikomandoi Ormas hingga Kader Internal

jpnn.com, JAKARTA - Jelang Musda DPD I Partai Golkar Kepri, dukungan untuk Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal semakin menguat. Dukungan ini datang dari berbagai ormas besar, paguyuban, struktur DPD II, hingga anggota DPRD Kepri dan DPRD Batam. Gelombang dukungan muncul karena banyak pihak menilai Golkar Kepri membutuhkan pemimpin baru yang bekerja nyata.

Sekjen Puja Kesuma Kepri, Alfi Irawan, menilai Rizki Faisal dapat diterima semua kalangan. “Rizki Faisal hadir, membina, dan membantu komunitas tanpa banyak bicara. Golkar Kepri butuh pemimpin dengan rekam kerja, bukan janji,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (15/11).

Dari Pemuda Pancasila Kepri, H. Syamsul Bahri memuji kemampuan Rizki dalam mengonsolidasikan kekuatan. “Beliau figur konsolidatif. Kami siap mendukung Rizki Faisal,” ujarnya.

Sementara Ketua KKSS Kepri, H. Andi Hasrun, menegaskan bahwa kerja-kerja Rizki Faisal terbukti nyata. “Beliau konsisten hadir dan membantu. Itu kapasitas, bukan pencitraan," tambahnya.

Ketua Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) Batam, Arlon Veristo, juga menegaskan komitmen Rizki. “Kami tahu siapa yang aktif bekerja. Rizki Faisal adalah pembina yang benar-benar turun,” tegasnya.

Dukungan juga mengalir dari internal Partai Golkar. Pengurus DPD II Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, menyatakan, “Natuna solid mendukung. Beliau memahami isu perbatasan dan punya akses memperjuangkannya," kata dia.

Pengurus Golkar Batam, Yunus Muda, menambahkan, Batam butuh pemimpin yang mampu merangkul. "Itu ada pada Rizki," jelas dia.

Ketua Golkar Lingga, Teddy Jun Askara, melihat dukungan ini sebagai penilaian objektif. “Tingkat penerimaan publik terhadap Rizki tinggi. Beliau bekerja, bukan hadir hanya saat Musda,” tegasnya.