JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jelang Nataru, BPOM Serang Temukan 3 Pruduk Mengandung Formalin di Pasar

Rabu, 24 Desember 2025 – 00:12 WIB
Jelang Nataru, BPOM Serang Temukan 3 Pruduk Mengandung Formalin di Pasar - JPNN.COM
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang Fauzi Ferdiansyah. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, SERANG - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang melakukan pengawasan secara intensifikasi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru.

Kepala BPOM di Serang Fauzi Ferdiansyah mengatakan pengawasan khusus dilakukan pada momentum Nataru.

"Jadi, dari awal November sampai Januari kami lakukan pengawasan terkhusus bagian pangan," ujar Fauzi kepada JPNN.com, Selasa (23/12).

Baca Juga:

Menurut Fauzi, intensifikasi pengawasan dilakukan di berbagai tempat yang besar kemungkinan terdapat pelanggaran.

"Kami melakukan pengawasan yang sifatnya lebih intensif khusus pangan dilakukan di pasar, distributor, dan ritail," ujar dia.

Selama pengawasan di momentum Nataru, kata Fauzi, pihaknya sudah mendapatkan tiga temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Baca Juga:

"Sejauh ini kami ada tiga temuan lokasinya di pasar daerah Tangerang. Temuanya cincau, agar merah, dan hijau semuanya mengandung formalin," katanya.

Dia menjelaskan tindakan yang dilakukan pihak BPOM di Serang melakukan penarikan produk pangan berbahaya tersebut.

BPOM Serang menemukan produk pangan mengandung formalin di pasar daerah Tangerang.

TAGS   BPOM  Serang  formalin  Nataru  Sidak 
