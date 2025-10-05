Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jelang Peluncuran Program Magang Nasional, 451 Perusahaan Daftar sebagai Penyelenggara

Minggu, 05 Oktober 2025 – 17:48 WIB
Jelang Peluncuran Program Magang Nasional, 451 Perusahaan Daftar sebagai Penyelenggara - JPNN.COM
Hingga dua pekan jelang program Magang Nasional diluncurkan, tercatat sudah 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1.300 posisi yang diajukan dan 6 ribuan calon pemagang. Foto: Dokumentasi Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan perusahaan swasta dan BUMN antusias menyambut program pemagangan nasional yang akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025 mendatang.

Hingga dua pekan jelang digulirkan, tercatat sudah 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1.300 posisi yang diajukan dan 6 ribuan calon pemagang.

Tahap pertama, sebanyak 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi akan menjalani program Magang Nasional selama 6 bulan (15 Oktober 2025 - 15 April 2026) dan akan ditambah jika animo mahasiswa fresh graduate terus meningkat.

Baca Juga:

"Hingga hari ini, sudah ada 451 perusahaan yang mendaftar untuk ikut program magang yang akan dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, " ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (5/10/2025).

Cris Kuntadi menjelaskan Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Program ini menyasar lulusan Diploma (D1-D4) dan Sarjana (S1) yang lulus dalam maksimum 1 tahun terakhir.

Baca Juga:

"Magang Nasional bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja, meningkatkan kompetensi terkait bidang keilmuannya, dan memberikan pengalaman kerja sehingga memiliki peluang untuk bisa bekerja, " kata Cris.

Peserta yang lolos program Magang Nasional akan memperoleh fasilitas, berupa uang saku (setara upah minimum) dibayar pemerintah yang disalurkan langsung ke peserta magang melalui Bank Himbara.

Kemnaker akan meluncurkan Program Magang Nasional pada 15 Oktober mendatang, 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Program Magang Nasional  magang  program magang  pemagangan luar negeri  Kemnaker  BUMN  perusahaan  pemagang  Dunia Kerja 
BERITA PROGRAM MAGANG NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp