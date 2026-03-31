JPNN.com - Ekonomi

Jelang Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi, Begini Saran Eddy Soeparno untuk Pemerintah

Selasa, 31 Maret 2026 – 10:13 WIB
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meminta pemerintah mengantisipasi migrasi pengguna ke Pertalite menjelang penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk mengantisipasi migrasi pengguna ke Pertalite yang merupakan BBM subsidi menjelang pengumuman harga BBM nonsubsidi yang diperkirakan pada 1 April nanti.

Dia menilai migrasi ke BBM bersubsidi tanpa kontrol dari pemerintah justru akan membuat APBN semakin terbebani karena potensi subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

Menurut Eddy, saat ini adalah momentum untuk membenahi subsidi hanya kepada yang membutuhkan dan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran kepada mereka yang berhak.

"Karena itu harus ada antisipasi yang komprehensif agar disparitas harga tidak menyebabkan migrasi ke BBM Subsidi,” tegas Eddy dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Waketum PAN ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Di berbagai kesempatan sebelumnya, Eddy telah mengingatkan bahwa kebijakan subsidi energi harus terus dibenahi agar tidak dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.

“Keadilan dalam distribusi energi adalah kunci. Subsidi harus benar-benar menyasar masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan dan tidak justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak,” tegas Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini juga memandang perlunya evaluasi terhadap mekanisme pemberian subsidi dari subsidi ke produk menjadi subsidi kepada penerima langsung.

