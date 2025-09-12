Jelang Persib vs Persebaya, Ernando Ari Kirim Psywar Buat Eliano Reijnders

jpnn.com, BANDUNG - Laga panas pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 mempertemukan Persib Bandung dengan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Kedua tim diprediksi akan bermain 'ngotot' demi kemenangan dan gengsi tinggi antarkeduanya.

Penjaga gawang Persebaya Ernando Ari, bahkan sudah menyampaikan pesan berbahaya untuk rekannya sesama Timnas Indonesia yang akan menjadi lawannya sore nanti.

Eliano Reijnders dan Thom Haye, dua pemain anyar Persib itu akan bertemu Ernando Ari di laga panas nanti.

Mereka sempat sama-sama memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday beberapa waktu lalu.

Di sela-sela kegiatan dengan skuad Garuda, Ernando sempat melakukan obrolan santai soal laga Persib kontra Persebaya dengan dua pemain naturalisasi itu.

"Saya kemarin sudah sempat bicara sama mereka di tim nasional, saya bilang ke mereka 'Hei, besok kita ketemu'. Terus Eliano bilang, 'Saya akan bobol kamu'. Saya jawab, 'Kalau bisa'," kata Ernando di Bandung.

Meski hanya candaan antarpemain, tetapi Ernando sangat antusias menghadapi rekan-rekan yang akan menjadi lawan di pertandingan nanti.