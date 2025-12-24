Jelang Puncak Arus Mudik Nataru, Pertamina Siaga Hadapi Peningkatan BBM

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) siaga menghadapi peningkatan permintaan energi, terutama BBM, LPG maupun avtur, menjelang puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang diprediksi terjadi pada 24-25 Desember 2025.

Konsumsi BBM diperkirakan meningkat sebesar 7,6 persen.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan peningkatan permintaan BBM diperkirakan terjadi pada jenis Gasoline, baik Pertamax Series maupun Pertalite.

Baca Juga: YLKI dan Pertamina Patra Niaga Kawal Kenyamanan Masyarakat Berlibur Selama Nataru

Sementara itu, permintaan jenis Gasoil seperti Pertamina Dex Series dan Biosolar diperkirakan menurun sejalan dengan aturan pembatasan kendaraan niaga.

Adanya peningkatan konsumsi telah diantisipasi Pertamina dengan senantiasa menjaga stok nasional terjaga pada level aman, dengan stok Pertalite 22 hari, Pertamax 26 hari, Pertamax Turbo 22 hari, Avtur 28 hari dan LPG 13 hari.

“Proyeksi kenaikan demand Gasoline selama periode Satgas Nataru diperkirakan meningkat sekitar 3,2 persen dibanding rerata normal, sedangkan Gasoil diprediksi turun dibanding rerata normal karena adanya pembatasan kendaraan besar,” ujar Muhammad Baron.

Muhammad Baron menambahkan kenaikan permintaan juga diprediksi terjadi pada Avtur seiring dengan peningkatan jadwal penerbangan pesawat baik domestik maupun internasional.