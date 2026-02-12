Close Banner Apps JPNN.com
Jelang Ramadan, Pemerintah Akan Salurkan Bantuan Beras dan Minyak

Kamis, 12 Februari 2026 – 19:00 WIB
Jelang Ramadan, Pemerintah Akan Salurkan Bantuan Beras dan Minyak
Warga antre mendapatkan beras dan sembako murah (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah kembali memberikan stimulus ekonomi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Pemerintah telah menyiapkan skema Bantuan Pangan, terdiri dari 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program bantuan pangan tersebut menyasar sekitar 35,04 juta KPM, dengan estimasi anggaran mencapai Rp11,92 triliun.



Penyaluran bantuan pangan ini akan diserahkan sekaligus untuk jatah dua bulan pada awal Ramadan.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga selama masa Idulfitri.

Pemerintah secara reguler memberikan dukungan bagi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan setiap momentum HBKN.



Melalui peluncuran Program Stimulus Ekonomi ini, diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap program ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.



