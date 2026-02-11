Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Menjelang Ramadan, Pemerintah Gelontorkan Rp 11,92 Triliun untuk Bansos

Rabu, 11 Februari 2026 – 08:30 WIB
Menjelang Ramadan, Pemerintah Gelontorkan Rp 11,92 Triliun untuk Bansos
Warga mengantri pencairan bantuan sosial tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantor Pos, Bogor. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bakal menyalurkan bantuan pangan senilai Rp 11,92 triliun untuk mendukung kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

“Estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,92 triliun dan ini akan mulai disalurkan di bulan Ramadhan atau Februari nanti,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip Rabu (11/2).

Bantuan pangan atau bansos yang disalurkan nantinya berupa 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng selama dua bulan.

Stimulus itu ditargetkan dapat menjangkau 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4 atau kelompok berpendapatan rendah hingga menengah bawah.

Pemerintah, kata Airlangga, menyiapkan stimulus ekonomi tersebut untuk memperluas daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sisi permintaan (demand side).

“Pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yang terkait diharapkan juga bisa mendukung kelancaran logistik untuk penyaluran bantuan pangan,” ujar Airlangga.

Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan insentif ekonomi berupa diskon tarif transportasi pada periode libur Hari Besar Nasional (HBN) Idulfitri 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp 911,16 miliar, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN.

Untuk moda kereta api, pemerintah memberikan diskon tarif senilai 30 persen dari harga tiket yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Diskon itu berlaku untuk perjalanan periode 14 sampai 29 Maret 2026, dengan target 1,2 juta penumpang.



