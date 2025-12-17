Jelang Sidang Perdana di Jakarta, Ammar Zoni Disebut Makin Tampan

Rabu, 17 Desember 2025 – 22:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ammar Zoni kini telah dipindahkan sementara ke Lapas Narkotika Jakarta.

Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias pun telah menjenguknya di lapas.

Dia menyebut, bintang sinetron 7 Manusia Harimau itu kini semakin bugar dengan bobot tubuhnya yang turun hingga 15 kilogram.

"Alhamdulillah keadaan Ammar baik. Besok tengok saja, dia makin kurus, makin ganteng," ujar Jon Mathias di Lapas Narkotika Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/12).

Dalam pertemuannya tadi, Ammar Zoni belum banyak membahas persoalan pribadi.

Pasalnya mereka lebih banyak membahas untuk persiapan persidangan esok hari.

"Sementara itu, dia lebih mempersiapkan diri untuk sidang. Soal keluarga ya belum lah, ini kan baru pertama ketemu lagi," ucap Jon Mathias.

"Jadi, karena besok sidang, jadi lebih banyak kita membahas persidangan."