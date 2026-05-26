Jemaah Calon Haji Asal Karawang Meninggal di Makkah Akibat Serangan Jantung

jpnn.com, MAKKAH - Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Karawang dilaporkan meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci Makkah yang diduga akibat mengalami serangan jantung.

Kepala Kementerian Haji dan Umroh Karawang, Rozak menyampaikan seorang calon haji asal Karawang yang meninggal dunia itu bernama Prima R Nugraha.

Korban yang tercatat sebagai warga Dusun Cicinde III, Desa Cicinde Utara, Kecamatan Banyusari, Karawang, itu tergabung dalam Kelompok Terbang 04 asal Karawang dan diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Sabtu malam (23/5).

Rozak menyampaikan dari kabar petugas haji di Tanah Suci, sebelum meninggal dunia, korban sempat menjalani perawatan di instalasi gawat darurat rumah sakit di sekitar Masjidil Haram.

"Sesuai dengan informasi medis, almarhum mengalami serangan jantung dan wafat di IGD rumah sakit sekitar Masjidil Haram pada Sabtu pukul 23.30 waktu setempat," katanya.

‎Rozak menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Prima R Nugraha. Ia berharap agar pihak keluarga senantiasa diberi kesabaran atas kejadian tersebut.

Sementara pada musim haji tahun ini calon haji asal Karawang yang diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah mencapai 1.783 orang.

Jemaah calon haji asal Karawang ini terbagi dalam lima kloter, yakni Kloter 4 yang telah diberangkatkan dari kompleks Islamic Center Karawang menuju asrama Bekasi pada Jumat, 24 April 2026.

Kemudian Kloter 9 yang diberangkatkan pada Jumat, 1 Mei 2026. Selanjutnya Kloter 16, yang diberangkatkan pada Minggu, 10 Mei 2026. Lalu Kloter 20 diberangkatkan ada Jumat, 15 Mei 2026, serta Kloter 27 yang berangkat pada Selasa, 19 Mei 2026. (antara/jpnn)