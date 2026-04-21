Jemaah Calon Haji di Jateng Mulai Masuk Embarkasi, Ada yang Berusia 14 Tahun

jpnn.com, SEMARANG - Seluruh jemaah calon haji di Jawa Tengah saat ini sudah mulai masuk embarkasi.

Pemberangkatan jemaah calon haji dari Jateng akan dilayani melalui 96 kloter.

"Kloter sebanyak itu, terbagi dua, yakni 81 kloter dilayani melalui Embarkasi Solo dan 15 kloter melalui Embarkasi Yogyakarta," kata Kepala Kanwil Kemenhaj Jateng Fitriyanto saat dikonfirmasi, Selasa.

Menurut dia, setiap kloter didampingi empat petugas, yakni ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga medis, dan paramedis.

Seluruh jamaah calon haji masuk ke embarkasi pada Selasa ini, dengan kloter pertama yang berasal dari Kabupaten Tegal berjumlah sebanyak 360 orang.

Ia menyebutkan jumlah jamaah calon haji asal haji pada tahun ini mencapai 34.122 orang, dengan calon haji termuda berusia 14 tahun asal Kabupaten Magelang dan tertua berusia 94 tahun dari Kabupaten Klaten.

Untuk calon haji dari kalangan lanjut usia (lansia), kata dia, pemerintah juga memberikan perhatian khusus melalui kuota prioritas, dan Jateng mendapatkan kuota 1.712 orang untuk lansia.