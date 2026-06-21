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JPNN.com - Daerah

Jemaah Haji Kloter Terakhir NTB Disambut Haru Keluarga

Minggu, 21 Juni 2026 – 17:02 WIB
Jemaah Haji Kloter Terakhir NTB Disambut Haru Keluarga - JPNN.COM
Sejumlah jamaah haji kloter 15 Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) saat tiba di Asrama Haji Kota Mataram, Minggu (21/6/2026). ANTARA/Nur Imansyah.

jpnn.com - Jemaah haji asal Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam kloter 15 atau terakhir telah tiba di tanah air. Kedatangan mereka disambut haru keluarga.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Lalu Muhamad Amin mengatakan kedatangan Kloter 15 menandai berakhirnya seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan haji melalui Embarkasi Lombok pada Musim Haji 2026.

"Kloter 15 merupakan kloter gabungan yang terdiri dari sejumlah kabupaten dan kota," ujarnya di Asrama Haji NTB di Mataram, Minggu (21/6/2026).

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Jemaah haji kloter 15 berasal dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.

Menurutnya, jumlah Kloter 15 mencapai sekitar 365 orang, sehingga total semuanya dari mulai kloter 1 sampai dengan 15 sebanyak 5.864 orang.

Menurut Lalu Amin, seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air telah diserahterimakan kepada pemerintah daerah masing-masing sebelum berkumpul kembali dengan keluarga.

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Meski demikian, masih terdapat empat jemaah haji asal NTB yang menjalani perawatan di Arab Saudi.

Satu di antaranya merupakan seorang haji dari Kloter 15 yang belum dapat dipulangkan karena dinyatakan tidak layak terbang.

Jemaah haji asal Embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung dalam kloter 15 atau terakhir tiba di tanah air.

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TAGS   Jemaah Haji  NTB  Lombok  kloter terakhir  kemenhaj 
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