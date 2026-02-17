Jemaah Tarekat Naqsabandiyah Mulai Puasa Hari Ini

jpnn.com - Jemaah Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) telah melaksanakan ibadah salat Tarawih pertama pada Senin malam (16/2/2026).

Salah satu lokasi pelaksanaan ibadah malam hari saat Ramadan itu berlangsung di Surau Gadang, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Salat tarawih pertama itu diikuti belasan jemaah Tarekat Naqsabandiyah.

"Malam ini jemaah di Surau Gadang telah melaksanakan salat Tarawih dan Witir malam pertama," kata Imam Tarekat Naqsabandiyah Surau Baru, Buya Zahar.

Dia menyebut Tarekat Naqsabandiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026.

"Pada esok hari (hari ini, red) para jemaah akan melaksanakan sahur, lalu dilanjutkan dengan puasa satu hari penuh," katanya.

Buya Azhar menceritakan, penetapan 1 Ramadan oleh Tarekat Naqsabandiyah didasarkan pada metode hisab, rukyat, dan dalil kias.

Berdasarkan perhitungan tersebut, 1 Ramadan jatuh pada Selasa (17/2) yang tercatat lebih dahulu dari penetapan pemerintah.