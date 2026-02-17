Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Jemaah Tarekat Naqsabandiyah Mulai Puasa Hari Ini

Selasa, 17 Februari 2026 – 08:15 WIB
Jemaah Tarekat Naqsabandiyah Mulai Puasa Hari Ini - JPNN.COM
Jemaah Tarekat Naqsabandiyah melaksanakan Salat Tarawih di Surau Baru, Pauh, Kota Padang, Senin (17/2) malam. ANTARA/Fathul Abdi

jpnn.com - Jemaah Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) telah melaksanakan ibadah salat Tarawih pertama pada Senin malam (16/2/2026).

Salah satu lokasi pelaksanaan ibadah malam hari saat Ramadan itu berlangsung di Surau Gadang, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Salat tarawih pertama itu diikuti belasan jemaah Tarekat Naqsabandiyah.

Baca Juga:

"Malam ini jemaah di Surau Gadang telah melaksanakan salat Tarawih dan Witir malam pertama," kata Imam Tarekat Naqsabandiyah Surau Baru, Buya Zahar.

Dia menyebut Tarekat Naqsabandiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026.

"Pada esok hari (hari ini, red) para jemaah akan melaksanakan sahur, lalu dilanjutkan dengan puasa satu hari penuh," katanya.

Baca Juga:

Buya Azhar menceritakan, penetapan 1 Ramadan oleh Tarekat Naqsabandiyah didasarkan pada metode hisab, rukyat, dan dalil kias.

Berdasarkan perhitungan tersebut, 1 Ramadan jatuh pada Selasa (17/2) yang tercatat lebih dahulu dari penetapan pemerintah.

Jemaah Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) telah melaksanakan ibadah salat Tarawih pertama pada Senin malam (16/2/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tarawih  Tarekat Naqsabandiyah  Padang  1 Ramadan 
BERITA TARAWIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp