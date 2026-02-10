Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Jembatan Ambruk di Lahat Menjadi Perhatian Serius AHY Menjelang Zero ODOL

Selasa, 10 Februari 2026 – 20:52 WIB
Jembatan Ambruk di Lahat Menjadi Perhatian Serius AHY Menjelang Zero ODOL - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALAEMBANG - Pemerintah menegaskan kembali komitmen pemberlakuan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada Januari 2027.

Langkah ini diambil menyusul insiden ambruknya jembatan di Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat pada Minggu (29/6/2025). 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa hasil evaluasi awal menujukkan jembatan roboh akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas.

Baca Juga:

"Kasus ini menjadi peringatan serius. Pemerintah berkomitmen meniadakan kendaraan ODOL secara efektif mulai Januari 2027 guna menjaga keselamatan publik dan keberlanjutan infrastruktur," ujar AHY saat ditemui dalam kunjungannya di Polda Sumsel, Selasa (10/2/2026). 

Menurut AHY, pemerintah tidak akan mengambil langkah sepihak atau semata-mata represif dalam penertiban ODOL. 

Penanganan persoalan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan lintas sektor. 

Baca Juga:

"Penertiban ODOL tidak cukup hanya dengan tindakan di lapangan. Ini harus melibatkan banyak stakeholder, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan," tutur AHY. 

Pemerintah juga memperhitungkan dampak kebijakan tersebut terhadap pengemudi truk dan pelaku usaha angkutan.

Jembatan di Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat ambruk akibat dilintasi kendaraan melebihi kapasitas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AHY  Lahat  Zero ODOL  ODOL 
BERITA AHY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp