Jembatan Penghubung 2 Desa di Kabupaten Serang Kondisinya Memprihatinkan, Lihat Nih!

jpnn.com, SERANG - Jembatan Kali Peng di Desa Lontar, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Serang kondisinya sangat memprihatinkan.

Perwakilan Warga Lontar Payumi mengatakan Jembatan Kali Peng merupakan akses penghubung antara Desa Lontar dengan Alang-Alang.

"Jembatan sudah rusak sejak 2020 atau kurang lebih enam tahun yang lalu sampai sekarang belum ada perbaikan," ucap Payumi kepada JPNN.com, Jumat (10/4).

Menurut Payumi, jembatan tersebut belum pernah ada perbaikan sama sekali semenjak pertama kali dibangun 20 tahun silam.

"Kondisi jembatannya sekarang memprihatinkan, sudah banyak korban seperti mobil muatan sembako terperosok, angkutan es ikan jatuh, dan beberapa motor ada yang tercebur," ungkapnya.

Melihat kondisi jembatan rusak parah, kata Payumi, warga bersama perangkat desa setempat tidak tinggal diam, beberapa kali sudah menghadap dinas terkait.

"Kami meminta agar jembatan diperbaiki sejak 2024. Bahkan, pernah bersurat kepada bupati untuk audensi, tetapi permintaan belum mendapatkan respons," kata dia.

"Setiap kami datang ke Kantor DPUPR Kabupaten Serang hanya dijanjikan bahwa 2025 pada anggaran murni jembatan akan dibangun, tetapi nihil warga hanya diberikan harapan palsu," sambungnya.