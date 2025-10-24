Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Jembatan Putranto

Oleh: Dahlan Iskan

Jumat, 24 Oktober 2025 – 07:09 WIB
Jembatan Putranto - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Lengser dari jabatan kepala staf presiden, tidak membuat Letjen Purn A.M. Putranto kekurangan pengabdian. Ia masih jadi ketua dewan pembina Vertical Rescue Indonesia.

Targetnya: membangun 1.000 jembatan gantung di seluruh Indonesia.

Jembatan Putranto

Jembatan yang ke-221 ia resmikan Rabu kemarin. Di kota Malang. Saya ikut menyaksikannya.

Kota Malang perlu jembatan gantung?

Begitulah. Ada sungai Bangau yang melintas pinggiran kota Malang. Curam sekali. Siswa SMP di sisi timur harus memutar empat kilometer. Gedung SMP-nya di barat sungai.

Lokasi ini indah dan teduh. Di kanan kiri sungai tumbuh berbagai jenis bambu yang rindang: petung, apus dan bambu ori. Jembatan gantung itu sendiri dibangun di sela-sela rumpun bambu.

Yang membangun jembatan ini adalah Vertical Rescue Indonesia (VRI). Aslinya VRI adalah paguyuban panjat tebing. Komandannya pemuda dari Bandung. Alumnus Unpad: Tedi Ixdiana. Itu tidak salah tulis. Ia sendiri tidak tahu kenapa orang Sunda pakai nama Ixdiana.

Lengser dari jabatan kepala staf presiden tak membuat Letjen Purn A.M. Putranto kekurangan pengabdian. Ia masih ketua dewan pembina Vertical Rescue Indonesia.

