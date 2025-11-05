Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jemput Bola, 7 Kantor Berjalan—ACC Mobile Branch Siap Gas Pembiayaan ke Daerah

Rabu, 05 November 2025 – 06:22 WIB
Jemput Bola, 7 Kantor Berjalan—ACC Mobile Branch Siap Gas Pembiayaan ke Daerah - JPNN.COM
ACC Mobile Branch - kantor berjalan Astra Credit Companies (ACC). Foto: acc

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ketatnya persaingan pembiayaan otomotif, Astra Credit Companies (ACC) memilih strategi yang tak biasa: membawa kantor langsung ke jalanan.

Melalui peluncuran tujuh unit ACC Mobile Branch, perusahaan pembiayaan grup Astra itu siap menjemput calon pelanggan di berbagai daerah potensial mulai akhir 2025.

Langkah itu bukan sekadar ekspansi fisik, tetapi juga bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang kian menuntut kecepatan dan kemudahan layanan.

Baca Juga:

"ACC Mobile Branch diharapkan dapat mempercepat proses sales dan mendukung diler otomotif di daerah yang jauh dari kantor cabang,” ujar Chief Marketing & Sales Officer ACC Tan Chian Hok, di Jakarta, Selasa (4/11).

Berbeda dari cabang konvensional, ACC Mobile Branch berperan sebagai kantor pelayanan sales yang bergerak.

Setiap unit akan hadir di titik-titik strategis yang telah didukung jaringan diler otomotif, terutama di wilayah Kalimantan, Jawa Timur, dan Sumatera.

Baca Juga:

Konsepnya sederhana tetapi efektif: pelanggan tak lagi harus datang ke kantor, karena kantor kini yang datang ke pelanggan.

Di dalam mobil yang dimodifikasi itu, tim ACC bisa melakukan simulasi kredit, verifikasi data, hingga proses akuisisi pembiayaan langsung di lokasi.

Astra Credit Companies (ACC) memilih strategi yang tak biasa: membawa kantor langsung ke jalanan, yaitu ACC Mobile Branch

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ACC Mobile Branch  Astra Credit Companies  ACC  pembiayaan otomotif   Astra 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp