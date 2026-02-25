Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Jenazah Alex Noerdin Dibawa ke Palembang, Ini Jadwal Pemakaman

Kamis, 26 Februari 2026 – 01:01 WIB
Jenazah Alex Noerdin Dibawa ke Palembang, Ini Jadwal Pemakaman - JPNN.COM
Alex Noerdin meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, Rabu (25/2/2026) sekitar pukul 13.30 WIB. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Kepergian mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin menyisakan duka bagi keluarga maupun masyarakat.

Jenazah mantan gubernur Sumsel dua periode itu dipulangkan ke Palembang pada Kamis, 26 Februari 2026.

Adapun jenazah kini berada di kediaman putra sulungnya, Dodi Reza Alex, di Jalan Martimbang Nomor 5 Kebayoran Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Okta Alfarizi, juru bicara keluarga mengonfirmasi bahwa pesawat yang membawa jenazah Alex Noerdin dijadwalkan terbang pada Kamis (26/2/2026) sekitar pukul 07.00 WIB.

"Pagi, beliau baru akan diterbangkan ke Palembang. Saat ini, biarkan keluarga dan kerabat terdekat memberikan penghormatan terakhir di Jakarta," ungkap Okta.

Setibanya di Bumi Sriwijaya, jenazah Alex Noerdin tidak langsung dibawa menuju peristirahatan terakhir.

Baca Juga:

Almarhum akan disinggahi sejenak di rumah duka di Jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Kecil.

Rumah yang dahulu mungkin penuh dengan hiruk-pikuk diskusi pembangunan, kini akan menjadi saksi bisu tangis perpisahan sebelum jenazah dikebumikan di TPU Kebun Bunga sebelum zuhur.

Jenazah Alex Noerdin akan dibawa ke Palembang pada Kamis, 26 Februari 2026 pagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alex Noerdin  Alex Noerdin Meninggal  Alex Noerdin Meninggal Dunia  Palembang  Sumatera Selatan 
BERITA ALEX NOERDIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp