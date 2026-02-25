Jenazah Alex Noerdin Dibawa ke Palembang, Ini Jadwal Pemakaman

jpnn.com, PALEMBANG - Kepergian mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin menyisakan duka bagi keluarga maupun masyarakat.

Jenazah mantan gubernur Sumsel dua periode itu dipulangkan ke Palembang pada Kamis, 26 Februari 2026.

Adapun jenazah kini berada di kediaman putra sulungnya, Dodi Reza Alex, di Jalan Martimbang Nomor 5 Kebayoran Jakarta Selatan.

Okta Alfarizi, juru bicara keluarga mengonfirmasi bahwa pesawat yang membawa jenazah Alex Noerdin dijadwalkan terbang pada Kamis (26/2/2026) sekitar pukul 07.00 WIB.

"Pagi, beliau baru akan diterbangkan ke Palembang. Saat ini, biarkan keluarga dan kerabat terdekat memberikan penghormatan terakhir di Jakarta," ungkap Okta.

Setibanya di Bumi Sriwijaya, jenazah Alex Noerdin tidak langsung dibawa menuju peristirahatan terakhir.

Almarhum akan disinggahi sejenak di rumah duka di Jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Kecil.

Rumah yang dahulu mungkin penuh dengan hiruk-pikuk diskusi pembangunan, kini akan menjadi saksi bisu tangis perpisahan sebelum jenazah dikebumikan di TPU Kebun Bunga sebelum zuhur.