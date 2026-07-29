Jenazah Bayi Perempuan Ditemukan di Teras Klinik Pondok Aren Tangsel, Polisi Selidiki

jpnn.com - JAKARTA - Jenazah bayi perempuan ditemukan di teras Klinik Amalia, Kelurahan Jombang, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (29/7) pagi.

Kepala Kepolisian Resor Tangerang Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Boy Jumalolo mengatakan bahwa jenazah bayi pertama kali ditemukan sekitar pukul 07.00 WIB oleh dua orang perawat klinik setempat.

"Ditemukan bayi dalam keadaan sudah meninggal dunia di teras Klinik Amalia. Jenis kelaminnya perempuan," kata Boy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/7).

Boy menjelaskan bayi tersebut diperkirakan baru saja dilahirkan saat ditinggalkan. Sebab, kondisi fisik bayi masih dilengkapi tali pusar serta terdapat sisa bercak darah.

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh saksi yang merupakan perawat di lokasi kejadian. Setelah mendapati adanya jenazah bayi tergeletak di teras klinik, saksi segera melaporkan temuan tersebut kepada petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Pondok Aren.

Terkait sosok pembuang bayi tersebut, Boy mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah mengidentifikasi seorang terduga pelaku. Saat ini, yang bersangkutan tengah mendapatkan perawatan medis sembari menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.

"Untuk sementara, terduga yang meninggalkan bayi sudah didapatkan dan masih dalam perawatan medis, sekaligus dalam proses pengambilan keterangan oleh petugas," ujar Boy.

Pihak kepolisian hingga kini masih terus melakukan pendalaman serta mengumpulkan bahan keterangan di lokasi kejadian guna menuntaskan proses hukum terkait kasus tersebut.