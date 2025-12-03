Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jenazah Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka, Istri Tampak Lemas

Rabu, 03 Desember 2025 – 18:53 WIB
Istri Epy Kusnandar, Karina Ranau dibopong dua orang, di rumah duka, kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (3/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah Epy Kusnandar telah tiba di rumah duka, kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (3/12) sore.

Berdasarkan pantauan, mobil ambulans yang membawa jenazah Epy Kusnandar tiba di rumah duka sekitar pukul 17.38 WIB.

Istri dan anak-anak mendiang Epy Kusnandar turut dalam mobil ambulans yang mengantarkan sang aktor dari Rumah Sakit PON ke rumah duka.

Istri Epy Kusnandar, Karina Ranau tampak lemas dan sedih. Dia dibopong oleh dua perempuan lain di sisi kanan dan kirinya.

Sementara itu, anak Epy Kusnandar, Quentin Stanislavski Kusnandar terlihat turut menggotong keranda mayat sang ayah dari mobil ambulans menuju ke dalam rumah duka.

Kerabat dan tetangga pun sudah mulai mendatangi rumah duka bintang sinetron Preman Pensiun tersebut.

Sebelumnya, aktor Epy Kusnandar meninggal dunia pada Rabu (3/12) siang.

Kabar duka itu pun dibagikan langsung oleh sang istri, Karina Ranau melalui akunnya di Instagram.

