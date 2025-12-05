Close Banner Apps JPNN.com
Jenazah Epy Kusnandar Urung Dimakamkan di Garut, Keluarga Beri Penjelasan

Jumat, 05 Desember 2025 – 09:09 WIB
Epy Kusnandar. Foto Instagram/epy_kusnandar

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Epy Kusnandar semasa hidup ternyata pernah menyampaikan keinginan agar dikebumikan dekat makam ibunya di Garut, Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan oleh adik Epy Kusnandar, Deniar Hendarsa yang bicara mengenai wasiat mendiang.

"Beliau sendiri yang minta. Minta dimakamkan di samping ibu di Garut. Jauh sebelum ibu meninggal juga," kata Deniar Hendarsa di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan Rabu (3/12) malam.

"Ibu sudah mematok, ini makam ibu di sini, nanti Epy di sini. Di sebelahnya itu kakek," sambungnya.

Akan tetapi, jenazah Epy Kusnandar akhirnya dimakamkan di TPU Jeruk Purut atas pertimbangan dari pihak keluarga.

Sebab, istri Epy Kusnandar, Karina Ranau, merasa secara psikologis tidak sanggup bila makam almarhum jauh dari tempatnya tinggal.

"Tetapi karena pertimbangan banyak hal, terutama masalah emosional dan psikologis, Karin (Istri Epy) enggak mau jauh Kang Epy dimakamkan. Tadi minta secara khusus ke saya untuk mengikhlaskan Kang Epy dimakamkan di Jakarta," beber Deniar Hendarsa.

Awalnya, keluarga mempertimbangkan dua lokasi pemakaman Epy Kusnandar yakni di TPU Kampung Kandang dan TPU Jeruk Purut.

Aktor Epy Kusnandar semasa hidup ternyata pernah menyampaikan keinginan agar dikebumikan dekat makam ibunya di Garut, Jawa Barat.

