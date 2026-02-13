Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Jenazah Kopilot Smart Aviation Korban KKB Dimakamkan di TPU Pondok Kelapa

Jumat, 13 Februari 2026 – 17:32 WIB
Jenazah Kopilot Smart Aviation Korban KKB Dimakamkan di TPU Pondok Kelapa - JPNN.COM
Jenazah kopilot pesawat milik Smart Aviation, Baskoro Adi Anggoro, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (13/2). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah kopilot Smart Aviation Baskoro Adi Anggoro dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (13/2).

Pantauan JPNN.com, prosesi pemakaman berlangsung haru dan isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah diturunkan ke liang lahat.

Sebelum dimakamkan, jenazah Baskoro sempat disemayamkan di rumah duka di Jalan Kelapa V, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Baca Juga:

Diketahui, Almarhum Baskoro meninggal dunia akibat insiden penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Bandara Koroway, Papua Selatan. 

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu sekitar pukul 11.30 WIT, sesaat setelah pesawat Smart Aviation mendarat di bandara tersebut.

Pesawat jenis Cessna Caravan itu diterbangkan oleh pilot Egon Erawan bersama kopilot Baskoro Adi Anggoro. 

Baca Juga:

Keduanya bersama para penumpang berusaha menyelamatkan diri dengan melarikan diri ke arah hutan.

Keduanya terkena tembakan, dan jenazahnya tergeletak tak bernyawa di area landasan Bandar Udara (Bandara) Danawage Koroway Batu (DNW).

Jenazah kopilot Smart Aviation, Baskoro Adi Anggoro, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (13/2)

