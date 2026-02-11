Jenazah Kru Pesawat Smart Air Korban Penembakan Belum Dievakuasi

jpnn.com, JAYAPURA - Polisi mengatakan evakuasi kru pesawat Smart Air yang ditembak KKB di Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dijadwalkan dilaksanakan pada Kamis (12/2).

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani menyatakan sebelum evakuasi, tim Satgas Damai Cartenz akan dikirim ke TKP untuk menyelidiki dan mendalami insiden tersebut.

"Rencananya evakuasi dilaksanakan Kamis (12/2) setelah tim Satgas Damai Cartenz tiba di TKP," katanya di Jayapura, Rabu.

Dia mengatakan hingga saat ini belum dapat memastikan KKB dari kelompok mana yang melakukan penembakan terhadap pesawat Smart Air yang dilaporkan mengangkut 13 penumpang.

Insiden penembakan itu dilaporkan terjadi jam 11.00 WIT sesaat pesawat yang dipiloti Kapten Enggon dengan Kopilot Kapten Baskoro, tiba di Lapangan Terbang Korowai dari Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel.

Dari laporan yang diterima, kedua jenazah masih berada di kawasan lapangan terbang.

"Terkait nasib 13 penumpang, pihaknya baru dapat memastikan setelah tim Satgas Damai Cartenz tiba di TKP," katanya.

Nama penumpang pesawat Smart Air, yakni Yance Bemonop, Limu Gurik, Yanduk Kogoya, Turis Magai, Emira Wonda, Kiris (bayi), Dua Lima Kogoya, Inantinus Kahipka, Irfan Kahipka,Samuel Jitmau, Pania Mialim, Topius Kogoya dan Tialongga Kogoya. (antara/jpnn)