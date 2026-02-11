Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Jenazah Kru Pesawat Smart Air Korban Penembakan Belum Dievakuasi

Kamis, 12 Februari 2026 – 00:00 WIB
Jenazah Kru Pesawat Smart Air Korban Penembakan Belum Dievakuasi - JPNN.COM
Pesawat Smart Air yang ditembak KKB di Korowai, Rabu (11/2). (ANTARA/HO-Dokumentasi)

jpnn.com, JAYAPURA - Polisi mengatakan evakuasi kru pesawat Smart Air yang ditembak KKB di Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dijadwalkan dilaksanakan pada Kamis (12/2).

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani menyatakan sebelum evakuasi, tim Satgas Damai Cartenz akan dikirim ke TKP untuk menyelidiki dan mendalami insiden tersebut.

"Rencananya evakuasi dilaksanakan Kamis (12/2) setelah tim Satgas Damai Cartenz tiba di TKP," katanya di Jayapura, Rabu.

Baca Juga:

Dia mengatakan hingga saat ini belum dapat memastikan KKB dari kelompok mana yang melakukan penembakan terhadap pesawat Smart Air yang dilaporkan mengangkut 13 penumpang.

Insiden penembakan itu dilaporkan terjadi jam 11.00 WIT sesaat pesawat yang dipiloti Kapten Enggon dengan Kopilot Kapten Baskoro, tiba di Lapangan Terbang Korowai dari Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel.

Dari laporan yang diterima, kedua jenazah masih berada di kawasan lapangan terbang.

Baca Juga:

"Terkait nasib 13 penumpang, pihaknya baru dapat memastikan setelah tim Satgas Damai Cartenz tiba di TKP," katanya.

Nama penumpang pesawat Smart Air, yakni Yance Bemonop, Limu Gurik, Yanduk Kogoya, Turis Magai, Emira Wonda, Kiris (bayi), Dua Lima Kogoya, Inantinus Kahipka, Irfan Kahipka,Samuel Jitmau, Pania Mialim, Topius Kogoya dan Tialongga Kogoya. (antara/jpnn)

Polisi mengatakan evakuasi kru pesawat Smart Air yang ditembak KKB dijadwalkan dilakukan pada Kamis (12/2).

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pesawat ditembak  Pesawat Smart Air  Smart Air  KKB  Satgas Damai Cartenz  Penembakan 
BERITA PESAWAT DITEMBAK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp