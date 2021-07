Jenazah Mbak You Akan Dibawa ke Salatiga, Tim Gugus Tugas Covid-19 Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah paranormal kejawen Mbak You akan dibawa ke Salatiga, Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan oleh karyawan Mbak You, Adi.



"Mau dimandikan dan langsung dibawa ke Salatiga," ujar Adi kepada awak media, Kamis (1/7).



Namun, lantaran belum diketahui penyebab pasti Mbak You meninggal dunia, jenazah belum langsung dimandikan.



"Sebelum proses memandikan itu berjalan Mbak You harus dites dulu sama tim dokter gugus tugas Covid-19, apakah dia terpapar atau tidak," kata Adi.



"Jika dia terpapar berarti gugus tugas yang menandikan, kalau tidak keluarga boleh menyentuhnya," sambungnya.



Adapun jenazah mendiang Mbak You diurus langsung oleh keluarganya. Sebab, karyawan Mbak You tidak ada yang menyambangi ke rumah sakit.



"Tim Mbak You pun tidak ada yang merapat ke sana karena jaga kesehatan masing-masing," tutur Adi.(mcr7/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: