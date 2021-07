Jenazah Mbak You Batal Dibawa ke Salatiga, Pihak Keluarga Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah paranormal kejawen Mbak You dibawa ke Bandung, Jawa Barat.



Perwakilan keluarga Mbak You, Dini, mengaku tak tahu apakah itu atas permintaan sang paranormal atau bukan.



"Kurang tahu tetapi karena banyak pihak keluarga di Bandung juga (alasan dimakamkan di sana)," ujar Dini di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (1/7).



Semula, jenazah Mbak You hendak dibawa ke Salatiga, Jawa Tengah.

Namun rencana tersebut dibatalkan lantaran tak memungkinkan mengantarkan jenazah perempuan 47 tahun itu ke sana.



"Mau dibawa ke Salatiga enggak bisa, kurang tahu (alasannya)," ucap Dini.



Adapun jenazah Mbak You telah dibawa ke Bandung untuk dimakamkan esok hari. Sebab menurut Dini, tak memungkinkan jika dimakamkan hari ini juga.



"Paling mungkin pagi dimakaminnya," tuturnya.



Mbak You sebelumnya menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Premier Bintaro, Kamis (1/7).



Nama Mbak You sendiri cukup populer berkat ramalannya yang kerap kontroversial. Salah satu ramalannya yang banyak dibicarakan ialah tentang pesawat Sriwijaya Air SJ182. (mcr7/jpnn)



