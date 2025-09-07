Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jenazah Zetro Leonardo Purba, Staf KBRI Lima Korban Penembakan Tiba di Tanah Air pada 9 September

Minggu, 07 September 2025 – 20:08 WIB
Jenazah Zetro Leonardo Purba, Staf KBRI Lima Korban Penembakan Tiba di Tanah Air pada 9 September - JPNN.COM
Diplomat KBRI di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, dilaporkan tewas setelah menjadi korban penembakan di Lima pada Senin malam (1/9) waktu setempat. Foto: ANTARA/HO-KBRI Lima

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah Zetro Leonardo Purba, staf KBRI Lima yang jadi korban penembakan di Peru pada pekan lalu akan tiba di tanah air pada Selasa (9/9/2025).

Menurut Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela, proses pemulangan jenazah Zetro saat ini masih dikoordinasikan dengan pihak rumah duka dan sarana transportasi khusus pengiriman jenazah.

“Apabila semuanya berjalan lancar, diharapkan jenazah akan dapat tiba di Indonesia pada 9 September 2025,” ucap Jubir Kemlu dalam siaran video yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca Juga:

Ia pun memastikan bahwa proses autopsi jenazah Zetro oleh pihak kepolisian Peru telah selesai dilakukan beberapa hari yang lalu.

Senada, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha sebelumnya menyatakan bahwa jenazah Zetro bisa dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat.

“Menurut rencana beberapa hari ke depan, diharapkan (jenazah Zetro) sudah dapat dipulangkan ke Indonesia,” kata Judha menjawab pertanyaan wartawan pada Sabtu (6/9).

Baca Juga:

Zetro Leonardo Purba, Penata Kanselerai Muda di KBRI Lima, ditembak hingga tewas oleh orang yang tidak dikenal di dekat tempat tinggalnya pada Senin (1/9) waktu setempat.

Menurut laporan media setempat, staf KBRI tersebut meninggal setelah ditembak tiga kali oleh seorang yang tak dikenal beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince, Lima.

Jenazah Zetro Leonardo Purba, staf KBRI Lima yang jadi korban penembakan di Peru pada pekan lalu akan tiba di tanah air pada Selasa (9/9/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Korban penembakan  staf KBRI Lima  Zetro Leonardo Purba  Diplomat RI Tewas Ditembak di Peru  Diplomat RI Tewas Ditembak  Diplomat RI dibunuh di Peru 
BERITA KORBAN PENEMBAKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp