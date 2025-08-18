Jenderal Bintang 2 Pimpin Pengamanan HUT RI, PW GPA DKI Angkat Topi

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi tinggi kepada Korlantas Polri atas suksesnya pengamanan dan pengaturan lalu lintas dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Ketua PW GPA DKI Jakarta Dedi Siregar menyebut langkah Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho yang turun langsung ke lapangan sebagai bentuk kepemimpinan yang patut dijadikan teladan.

“Kami angkat topi kepada Kakorlantas Polri. Beliau tidak hanya memimpin dari balik meja, tetapi hadir langsung di lapangan dengan menggunakan motor, memantau, dan ikut mengatur arus lalu lintas,” ujar Dedi, Senin (18/8).

PW GPA menilai langkah dan strategi rekayasa lalu lintas yang diterapkan Korlantas Polri mulai dari pengalihan terbuka hingga pengalihan tertutup sukses menjaga arus kendaraan tetap aman dan tertib di tengah kepadatan ribuan masyarakat yang hadir.

“Kami berterima kasih kepada jajaran Korlantas yang rela bertugas sejak pagi, siang hingga malam hari, termasuk saat Pesta Rakyat. Mereka patut diacungi jempol karena mampu menjaga suasana tetap aman, tertib, dan kondusif,” tambahnya.

Tidak hanya soal teknis di lapangan, Dedi Siregar juga menilai Irjen Agus Suryonugroho sebagai sosok pemimpin yang responsif terhadap persoalan masyarakat.

“Beliau cepat merespons jika ada masalah, dan selalu mencari solusi dalam menegakkan hukum lalu lintas. Karakter seperti ini penting dimiliki seorang pemimpin,” ungkapnya.

Diketahui, pada puncak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho terlihat memimpin patroli di kawasan Monas dan Istana Negara. Dengan mengendarai motor, beliau memastikan kondisi keamanan serta kelancaran lalu lintas berjalan tanpa hambatan.