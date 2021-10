Jenderal di KPK Berang dengan Tuduhan Novel Baswedan, Minta Tunjukkan Bukti

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Karyoto meminta Novel Baswedan menunjukkan bukti mengenai delapan bekingan eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di lembaga antirasuah.



Eks Kapolda Yogyakarta itu mengatakan selama ini terus membaca twit Novel soal delapan bekingan Azis Syamsuddin.

Namun, hingga saat ini tidak ada twit Novel yang menyebutkan nama beserta bukti bekingan Azis.



"Kalau dia memang punya bukti, serahkan, enggak apa-apa," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/10).



Jenderal Polri bintang dua itu menilai pihaknya tidak bisa mempercayai omongan Novel apabila sifatnya hanya opini.

Dia mengingatkan KPK tidak bisa menindak orang hanya dengan dalih opini.



Meski demikian, Karyoto mengingatkan bahwa KPK terbuka jika Novel mau memberikan bukti.



"Kami dengan senang hati akan mempelajari apa yang disampaikan Novel," jelas Karyoto.



Terlepas dari itu, Karyoto menduga aksi Novel itu dilakukan hanya untuk meramaikan isu tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Apakah ini hanya untuk meramaikan teman-teman TWK atau apa maksudnya, seperti apa?" kata dia. (tan/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi: