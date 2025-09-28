Jenderal Listyo Tunjuk Kombes Jean Jadi Kapolrestabes Medan, Ini Orangnya

Minggu, 28 September 2025 – 02:02 WIB

jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menjadi Kapolrestabes Medan menggantikan Brigjen Gidion yang ditugaskan sebagai wakapolda Sulawesi Utara.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan kabar penunjukan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan.

"Iya, benar. Dirnarkoba Polda Sumut diangkat sebagai kapolrestabes Medan," kata Ferry Walintukan, di Medan, Sabtu (27/9/2025).

Penunjukan kapolrestabes Medan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2134/IX/KEP/2025 tanggal 19 September 2025.

Sementara posisi Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut yang ditinggalkan Kombes Jean Calvijn bakal diisi oleh Kombes Andy Arisandi, yang sebelumnya menjabat Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Sahli Kapolri.

Dengan pengangkatan ini, Kombes Jean Calvijn akan segera memimpin jajaran Polrestabes Medan menggantikan Brigjen Gidion yang sejak 12 Agustus lalu dilantik sebagai wakapolda Sulut.

Sebelumnya, jabatan Kapolrestabes Medan sempat kosong dan hanya diisi pelaksana tugas selama lebih dari satu bulan.

Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Polrestabes Medan.