Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Jenderal Listyo Tunjuk Kombes Jean Jadi Kapolrestabes Medan, Ini Orangnya

Minggu, 28 September 2025 – 02:02 WIB
Jenderal Listyo Tunjuk Kombes Jean Jadi Kapolrestabes Medan, Ini Orangnya - JPNN.COM
Kombes Jean Calvijn Simanjuntak jadi kapolrestabes Medan. ANTARA/Aris Nasution

jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menjadi Kapolrestabes Medan menggantikan Brigjen Gidion yang ditugaskan sebagai wakapolda Sulawesi Utara.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan kabar penunjukan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak sebagai Kapolrestabes Medan.

"Iya, benar. Dirnarkoba Polda Sumut diangkat sebagai kapolrestabes Medan," kata Ferry Walintukan, di Medan, Sabtu (27/9/2025).

Baca Juga:

Penunjukan kapolrestabes Medan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2134/IX/KEP/2025 tanggal 19 September 2025.

Sementara posisi Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut yang ditinggalkan Kombes Jean Calvijn bakal diisi oleh Kombes Andy Arisandi, yang sebelumnya menjabat Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III Sahli Kapolri.

Dengan pengangkatan ini, Kombes Jean Calvijn akan segera memimpin jajaran Polrestabes Medan menggantikan Brigjen Gidion yang sejak 12 Agustus lalu dilantik sebagai wakapolda Sulut.

Baca Juga:

Sebelumnya, jabatan Kapolrestabes Medan sempat kosong dan hanya diisi pelaksana tugas selama lebih dari satu bulan.

Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Polrestabes Medan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kombes Jean Calvijn Simanjuntak menjadi Kapolrestabes Medan menggantikan Brigjen Gidion.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kombes Jean  Kombes Jean Calvijn Simanjuntak  Kapolrestabes Medan  Jenderal Listyo  Kapolri 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp