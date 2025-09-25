Jenderal Listyo Ungkap Tujuannya Membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri

jpnn.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkap tujuannya membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri (TTRP) atau Tim Akselerasi Transformasi.

Hal itu disampaikan Jenderal Listyo saat menggelar rapat akselerasi transformasi Polri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/9).

Dalam forum itu, Kapolri Listyo mengundang sejumlah pakar, mulai akademisi di bidang Hukum dan HAM, pemerhati kepolisian, praktisi media, hingga purnawirawan Polri.

Menurut dia, sejumlah masukan dari berbagai pihak, baik di internal Polri maupun para pihak eksternal tersebut, diharapkan nantinya bisa membantu akselerasi tim Komite Reformasi Polri.

"Tim ini kami bentuk untuk membantu Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden RI, serta sebagai jembatan komunikasi antara tim tersebut dengan Polri," kata Jenderal Listyo Sigit.

Dia menuturkan bahwa pembentukan Tim Akselerasi Transformasi yang digagas oleh Polri secara internal merupakan langkah proaktif dalam mendukung Komite Reformasi Polri bentukan pemerintah.

Dia menyampaikan sejumlah tokoh pemerhati kepolisian yang ikut dalam rapat yaitu Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi Djunisanyoto, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, Prof Dr Hermawan Sulistyo, Bambang Rukminto, dan Sugeng Teguh Santoso.

Kemudian tokoh dari kalangan media dan komunikasi publik yaitu Rustika Herlambang, Alfito Deannova Ginting, dan Devie Rahmawati. Tokoh peneliti/riset yakni Prof Dr Basuki Rekso Wibowo, Agung Arafat Saputra, dan Dr Pratama Dahlian Persadha.