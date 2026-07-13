Jenguk Korban Kebakaran di Klademak II, DPD Gerindra Papua Barat Daya Salurkan Bansos

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Hj. Oktasari Sabil menyalurkan bantuan kepada kebakaran di kawasan Klademak II Pantai, Sorong, Minggu (12/7).

Bantuan disalurkan saat Oktasari meninjau langsung lokasi sebagai bentuk kepedulian terhadap warga.

Oktasari menyampaikan bahwa kehadiran pengurus partai merupakan bagian dari tanggung jawab sosial.

Selain itu, berdialog dengan warga untuk mendengar langsung kondisi dan kebutuhan para korban.

"Kami datang untuk memberikan semangat sekaligus memastikan masyarakat merasakan kehadiran Partai Gerindra di saat mereka membutuhkan,” ujar Oktasari.

Selain memberikan dukungan moral, pihaknya menyerahkan bantuan berupa ratusan paket sembako, makanan siap saji, dan santunan uang tunai.

Oktasari berharap bantuan itu bisa sedikit meringankan beban para korban.

“Semoga menjadi penyemangat untuk bangkit kembali,” kata Oktasari.