JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jenguk Korban Ledakan SMAN 72, Mensos Gus Ipul Pastikan Pemerintah Beri Dukungan Penuh

Sabtu, 08 November 2025 – 15:42 WIB
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjenguk para korban ledakan di SMAN 72 Jakarta yang tengah dirawat di RS Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu (8/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjenguk para korban ledakan di SMAN 72 Jakarta yang tengah dirawat di RS Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu (8/11).

Dalam kunjungannya, Gus Ipul memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarga, mulai dari perawatan medis hingga rehabilitasi sosial.

“Kami memberikan dukungan yang dibutuhkan, termasuk perawatan maupun nanti rehabilitasi, dan selanjutnya pemberdayaan,” kata Gus Ipul

Dia menyebutkan sebagian besar korban dilaporkan dalam kondisi stabil.

“Kami berdialog dengan para orangtuanya, kami juga berdialog dengan pasien-pasiennya. Alhamdulillah, kami bisa mendengarkan apa yang mereka ceritakan dengan baik dan mereka optimistis untuk segera sehat karena mendapat penanganan yang baik,” ujar Gus Ipul di lokasi.

Gus Ipul juga memastikan seluruh biaya pengobatan korban ledakan akan ditanggung oleh negara.

"Gratis pastinya. Nanti akan kami koordinasikan dengan Pemprov DKI siapa yang akan bayar," jelasnya.

Gus Ipul juga mengaku pihaknya akan terus memberikan pendampingan pada korban terutama setelah masa perawatan di rumah sakit.

