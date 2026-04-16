JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jenguk Sang Kakak, Aditya Zoni Ungkap Kondisi Ammar Zoni

Kamis, 16 April 2026 – 16:00 WIB
Ammar Zoni. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni menyempatkan menjenguk sang kakak, Ammar Zoni di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (15/4), sebelum kembali menjalani persidangan.

Adapun Ammar Zoni kembali menjalani persidangan terkait kasus dugaan narkoba, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada hari ini.

Menurutnya, Ammar Zoni dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan.

Baca Juga:

"Kondisi Bang Ammar baik-baik saja, sehat alhamdulillah," ujar Aditya Zoni.

Saat menjenguk sang kakak, dia tak datang dengan tangan kosong.

Aditya Zoni mengaku membawa sejumlah makanan untuk mantan suami Irish Bella tersebut. Dia menyebut bahwa Ammar Zoni tak ada permintaan khusus perihal tersebut.

Baca Juga:

"Belum ada. Cuma tadi kami sudah bawa banyak makanan buat Bang Ammar. Kami bawain lumayan banyak," kata Aditya Zoni.

"Kesukaan Bang Ammar tuh rendang, sate kambing itu saja," imbuhnya.

BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
