Jenguk Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Kapolri Ungkapkan Kondisinya

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kondisi terkini terduga pelaku terkait peristiwa ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Hal ini disampaikan Listyo seusai menjenguk terduga pelaku dan korban di RS Islam Cempaka Putih, Sabtu (8/11).

"Yang jelas untuk terduga pelaku kondisinya semakin membaik dan mudah-mudahan itu juga akan mempermudah kita nanti pada waktunya apabila kita butuhkan," kata Listyo.

Dia menerangkan terduga pelaku saat ini berjumlah satu orang dan akan terus mengusut ada tidaknya keterlibatan pihak-pihak lain terkait peristiwa ledakan di SMAN 72 itu.

"Saat ini masih satu yang kita dapati, namun kita tidak berhenti sampai di situ, kita terus melakukan penyisiran apakah ada pihak-pihak lain dan saat ini tim sedang bekerja," ujarnya.

"Untuk jumlah resminya berapa tentunya saat ini kami terus sedang melakukan pendalaman," imbuhnya.

Dia memaparkan saat ini ada 96 korban akibat ledakan di SMAN 72. Sebanyak 29 korban masih dirawat di rumah sakit, sementara sisanya sudah dipulangkan dan menjalani rawat jalan.

"Baru saja kami melaksanakan visit menjenguk kondisi terakhir dari anak-anak kita yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Islam. Jadi, alhamdulillah dari jumlah awal 96," kata Jenderal Sigit.