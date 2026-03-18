JPNN.com - Entertainment - Musik

Jennie BLACKPINK Jadi Headliner Lollapalooza Chicago 2026

Rabu, 18 Maret 2026 – 23:08 WIB
Jennie Blackpink. Foto: Instagram/jennierubyjane

jpnn.com, JAKARTA - Anggota grup idola Jennie BLACKPINK, dipastikan menjadi penampil utama dalam festival musik Lollapalooza Chicago 2026.

Informasi tersebut disampaikan oleh penyelenggara Lollapalooza di Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan Yonhap News Agency pada Rabu (18/3) waktu setempat.

Festival musik tahunan itu dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Grant Park, Chicago.

Baca Juga:

Dalam ajang tersebut, Jennie akan berbagi panggung dengan sejumlah musisi internasional seperti Charli XCX, Tate McRae, Lorde, hingga The Smashing Pumpkins.

Penampilan ini menjadi debut Jennie di panggung Lollapalooza sekaligus menandai keikutsertaannya sebagai penampil utama di salah satu festival musik terbesar di Amerika Serikat.

Sebelumnya, Jennie pernah tampil di Coachella Valley Music and Arts Festival bersama BLACKPINK pada 2019, serta kembali sebagai penampil solo pada 2023.

Baca Juga:

Selain Jennie, sejumlah musisi K-pop lain juga dijadwalkan tampil dalam festival tersebut, di antaranya aespa, (G)I-DLE, dan grup pendatang baru Cortis.

Dengan demikian, total terdapat empat penampil K-pop yang akan meramaikan panggung Lollapalooza Chicago 2026. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

BERITA JENNIE BLACKPINK LAINNYA:

