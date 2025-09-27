Jennie Blackpink Perkenalkan Koleksi Eksklusif 'Midnight Ruby' di Jakarta

Sabtu, 27 September 2025 – 16:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Jennie BLACKPINK memperkenalkan koleksi edisi terbatas Midnight Ruby melalui Pop Up eksklusif di Plaza Senayan, Jakarta.

Koleksi ini menghadirkan Quencher® Luxe Tumbler dan All Day Slim Luxe Bottle dalam warna khas merah ruby dengan sentuhan personal Jennie.

Produk edisi terbatas ini memadukan mode, fungsionalitas, dan estetika khas Jennie.

Koleksi tersebut menampilkan detail unik seperti NINIBARA, desain kapibara eksklusif karya Jennie, ilustrasi beruang, hingga pelat nama ‘Jennie’.

“Aku sangat senang dengan hasil dari kolaborasi produk ini, dan aku rasa para penggemar akan menyadari sentuhan ‘Jennie’ yang merepresentasikan diriku,” ujar Jennie.

Setiap produk juga dilengkapi aksen bunga perak, grafis berbentuk hati, serta ukiran logo yang memperkuat karakter personal Jennie.

“Aku berharap mereka dapat merasakan kepribadian dan energi yang kami wujudkan ke dalam setiap detail,” tambah Jennie.

Presiden Global PMI WW Brands, LLC, Matt Navarro, menyebut Jennie sebagai mitra yang tepat untuk menghadirkan kolaborasi ini.