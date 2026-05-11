Jennie Blackpink Untung Besar dari Agensi Pribadi, Wow

Senin, 11 Mei 2026 – 17:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Jennie Blackpink mencatat pendapatan fantastis setelah mendirikan agensi Odd Atelier (OA) Entertainment pada 2023.

Berdasarkan laporan Financial Supervisory Service (FSS) yang dirilis Minggu (10/5), Jennie menerima lebih dari 20 miliar won atau sekitar Rp236,3 miliar dalam bentuk pembagian pendapatan dari perusahaannya dalam dua tahun terakhir.

Media Korea JoongAng Daily melaporkan OA Entertainment membayarkan total 23,8 miliar won atau sekitar Rp281,2 miliar kepada Jennie pada 2024, serta 9,5 miliar won atau sekitar Rp112,2 miliar pada 2025.

Pembayaran tersebut tercatat sebagai biaya penjualan dalam laporan audit perusahaan dan diyakini berasal dari pendapatan iklan, konser, perilisan musik, dan penampilan televisi.

Jennie mendirikan OA Entertainment setelah kontraknya dengan YG Entertainment berakhir.

Meski demikian, dia tetap menjalankan aktivitas grup bersama Blackpink di bawah naungan YG Entertainment.

Dalam struktur perusahaan, Jennie tercatat sebagai pemilik tunggal dengan kepemilikan 100 persen saham, sementara ibunya menjabat sebagai kepala eksekutif.

Pada tahun pertama operasionalnya, OA Entertainment membukukan pendapatan sebesar 18,9 miliar won dengan laba operasional 580 juta won pada 2024.