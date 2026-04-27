JPNN.com - Entertainment - Seleb

Jennifer Coppen Akhirnya Ungkap Rencana Nikah dengan Justin Hubner

Senin, 27 April 2026 – 20:20 WIB
Jennifer Coppen Akhirnya Ungkap Rencana Nikah dengan Justin Hubner - JPNN.COM
Selebritas Jennifer Coppen. Foto: Instagram/jennifercoppenreal20

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Jennifer Coppen membeberkan soal rencana pernikahannya dengan kekasih, Justin Hubner.

Dia memastikan bahwa pernikahannya bakal diadakan pada tahun ini.

Meski sudah melakukan berbagai persiapan, Jennifer Coppen masih merahasiakan jadwal pernikahan dengan Justin Hubner.

Baca Juga:

"Tahun ini, tahun ini. Pokoknya buat aku nanti tunggu saja. Persiapan sudah 80 persen," kata Jennifer Coppen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4).

Ditanyai soal konsep pernikahan, perempuan berusia 24 tahun itu mengaku akan tetap mengusung adat dan budaya.

Adapun adat Jawa dipilih untuk konsep prosesi pernikahan Jennifer Coppen dengan pesepakbola Justin Hubner.

Baca Juga:

"Sebenarnya konsepnya mengikuti adat aku saja ya, aku kan orang Jawa jadi kami mengikuti adat aku," ucap pemain film Akad itu.

Jennifer Coppen kemudian menceritakan soal kisah di balik foto prewedding dengan pemain Timnas Indonesia itu.

Aktris Jennifer Coppen membeberkan soal rencana pernikahannya dengan kekasih, Justin Hubner.

