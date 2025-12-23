Jepang Berpotensi Punya Senjata Nuklir, China Langsung Panas Dingin

jpnn.com, BEIJING - Potensi Jepang memiliki senjata nuklir rupanya sudah cukup untuk membuat pemerintah China berkeringat dingin.

Kemarin, Senin (22/12), Beijing kembali menegaskan bahwa Negeri Tirai Bambu itu tidak akan membiarkan tetangganya tersebut punya senjata nuklir.

"China dan semua negara pencinta damai di dunia berada dalam keadaan siaga tinggi dan dengan tegas menentang kecenderungan berbahaya yang ditunjukkan Jepang dalam isu senjata nuklir, dan sangat mendesak Jepang untuk mematuhi hukum internasional dan konstitusinya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (22/12).

Pasca Perang Dunia II, konstitusi Jepang mempertahankan kontrol ketat atas operasi militer.

Jepang juga menerapkan "Prinsip Non-Nuklir Tiga" (Three Non-Nuclear Principles) adalah kebijakan nuklir Jepang yang terdiri dari tiga prinsip: tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayah Jepang sejak 1967.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi membuka kemungkinan Jepang meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklirnya di masa depan dengan menyampaikan "Untuk melindungi kehidupan damai masyarakat, wajar jika kita mempertimbangkan berbagai opsi tanpa mengesampingkan pilihan apa pun,".

Pernyataan itu menyusul ucapan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada 7 November 2025 yang mengatakan penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan, dapat menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang.

China menganggap pernyataan tersebut berarti bahwa pemerintah Jepang mengizinkan Pasukan Bela Diri bertindak untuk mendukung Taiwan.