Jepang Gagal Menembus Final VNL 2026

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 21:34 WIB

jpnn.com - NINGBO – Jepang kalah secara dramatis di semifinal Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria.

Pada laga di Ningbo, China, Sabtu (1/8) malam WIB itu, Jepang takluk 2-3 dari Amerika Serikat.

AS menang 25-19, 23-25, 20-25, 19-25, 15-13.

"Saya pikir ini pertandingan hebat. Selamat buat Amerika," tutur bintang Jepang Yuki Ishikawa kepada VBTV seusai pertandingan.

Ini merupakan kekalahan pertama Jepang di VNL 2026, langsung gugur.

Sepanjang fase reguler atau penyisihan, Jepang tak pernah kalah dalam 12 laga.

“Kami harus mengubah pemikiran, dari ingin merebut emas, kini harus bertanding untuk peringkat ketiga," ujar Ishikawa.

Buat AS, keberhasilan menaklukkan Jepang mengantar mereka ke final menemui Polandia.