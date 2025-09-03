Jepang Ketemu Belanda di 8 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 Hari Ini

Rabu, 03 September 2025 – 10:12 WIB

jpnn.com - BANGKOK - Perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 atau Volleyball World Championship 2025 Putri di Thailand bergulir mulai hari ini Rabu (3/9).

Dua pertandingan digelar Rabu, sisanya pada Kamis (4/9).

Satu-satunya wakil Asia yang tersisa, Jepang, akan meladeni satu dari dua tim kejutan, yakni Belanda.

Baca Juga: Turkiye Jadi Tim Terakhir Masuk Perempat Final Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025

Jepang saat ini berada di urutan empat dunia, Belanda ranking delapan.

Laga Belanda vs Jepang mulai pukul 17.00 WIB.

Rabu malam, hadir perempat final kedua, antara peringkat satu dunia yang juga si peraih emas Olimpiade 2024, dan si juara VNL 2025, Italia melawan ranking tiga dunia Polandia.

Pada Kamis, perempat final ketiga mempertemukan Brasil versus tim yang paling mengejutkan, Prancis. Brasil peringkat kedua dunia, melawan Prancis si ranking ke-13.

Prancis mencuri perhatian di Thailand 2025. Pada penyisihan Grup C, Prancis nyaris menaklukkan Brasil saat penentuan juara grup. Prancis sempat unggul 2-0, tetapi akhirnya kalah 2-3.