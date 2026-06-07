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Jepang Raih Kemenangan Ketiga, Cek Klasemen VNL 2026

Minggu, 07 Juni 2026 – 09:19 WIB
Jepang Raih Kemenangan Ketiga, Cek Klasemen VNL 2026 - JPNN.COM
Kapten Jepang Mayu Ishikawa berusaha menerima bola dengan baik saat timnya meladeni Jerman di Week 1 VNL 2026. Foto: volleyballworld

jpnn.com - QUEBEC CITY - Semifinalis tahun lalu, Jepang memetik kemenangan ketiga dari tiga pertandingan awal di Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Putri.

Menghadapi Jerman di Quebec City, Kanada, Minggu (7/6) pagi WIB, Jepang menang 3-0 (25-20, 25-15, 26-24).

Outside hitter Jepang Yoshino Sato menjadi pencetak angka terbanyak, 20 poin, yang bersumber dari 18 attack, satu block, dan satu ace.

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"Pertahanan, termasuk blok, menjadi penting saat melawan tim seperti Jerman. Kami berusaha bermain lebih baik dan baik lagi," tutur middle blocker Jepang Maki Yamaguchi kepada awak VBTV setelah pertandingan.

Jerman yang rata-rata pemainnya lebih menjulang ketimbang Jepang, tampak kerepotan meredam atau membaca variasi serangan lawannya.

"Sepertinya kami terlambat untuk memahami apa yang harus kami lakukan melawan mereka," ujar Kapten Jerman Camilla Weitzel.

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"Kami harus mencari cara untuk mendapatkan ritme melawan Amerika Serikat," imbuhnya.

Ya. Jerman akan menghadapi AS pada pertandingan ke-4 atau terakhir mereka di Week 1. 

Jepang meraih kemenangan ketiga, belum terkalahkan, tetapi bukan pemimpin klasemen VNL 2026.

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TAGS   klasemen VNL 2026  VNL 2026  VNL  Yoshino Sato 
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