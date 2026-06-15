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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jepang Tahan Imbang Belanda, Moriyasu Tak Puas

Senin, 15 Juni 2026 – 13:51 WIB
Jepang Tahan Imbang Belanda, Moriyasu Tak Puas - JPNN.COM
Timnas Jepang memberi penghormatan kepada fan yang hadir ke AS, mendukung mereka saat melawan Belanda di Piala Dunia 2026. Foto: Aric Becker/AFP

jpnn.com - DALLAS - Jepang meraih satu poin setelah bermain imbang 2-2 dengan Belanda pada pertarungan di Grup F Piala Dunia 2026.

Hasil dari laga yang dramatis itu belum cukup membuat Pelatih Jepang Hajime Moriyasu puas.

Bermain di Dallas Stadium, Arlington, Senin (15/6) dini hari WIB, Jepang harus bekerja keras menghadapi tekanan besar dari Belanda sepanjang pertandingan.

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Belanda lebih dulu unggul lewat gol Virgil van Dijk pada menit ke-52. 

Jepang merespons cepat melalui Keito Nakamura lima menit berselang. 

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Namun, Belanda kembali memimpin setelah Crysencio Summerville menjebol gawang Jepang pada menit ke-64.

Saat Belanda sudah bersiap merayakan kemenangan, Jepang menghantam mereka lewat gol telat Daichi Kamada pada menit ke-89. 

Jepang meraih satu poin usai bermain dengan Belanda di Grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Hajime Moriyasu mengaku tidak puas.

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TAGS   Jepang  Piala Dunia 2026  Belanda  Hajime Moriyasu 
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