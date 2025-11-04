Jepang Tertarik Tanam Modal Untuk Pembangunan IKN yang Hijau & Berkelanjutan

jpnn.com, IKN - Jepang tertarik menanam modal dan berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang hijau dan berkelanjutan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"IKN terus membuka peluang investasi yang berorientasi pada pembangunan hijau dan berkelanjutan," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya menyangkut investasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin.

Pembangunan IKN pada fase satu dan dua fokus pada pembangunan perkantoran pemerintahan dan perumahan, pengembangan IKN bakal meluas ke sembilan wilayah pembangunan yang mencakup berbagai sektor ekonomi dan industri.

Basuki menyebut arah pengembangan kawasan industri di IKN difokuskan pada industri bersih dan hijau, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diusung Otorita IKN.

“Gambaran industri adalah industri yang bersih dan hijau (clean and green), seperti agroindustri dan industri perikanan," ujar Basuki.

Sejumlah pemilik modal melirik investasi IKN, salah satunya Kantor Japan External Trade Organization (JETRO) Saga yang menjajaki berbagai peluang kerja sama dan investasi di Indonesia, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan kawasan industri di IKN.

Menurut dia, ketertarikan JETRO diharapkan menjadi langkah awal kerja sama konkret antara Indonesia dan Jepang dalam mewujudkan pembangunan IKN yang hijau, modern, dan berkelanjutan.

"JETRO telah melihat gambaran arah pembangunan IKN," timpal CEO & Chairman JETRO Kanzaki Industry Corp, Tsuru Katsuya.