Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Jerawat Bakalan Tidak Berkutik dengan Menggunakan 3 Obat Ini

Kamis, 30 Oktober 2025 – 08:32 WIB
Jerawat Bakalan Tidak Berkutik dengan Menggunakan 3 Obat Ini - JPNN.COM
Wajah berjerawat. Foto Pixel-Shot/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT merupakan salah satu masalah kulit yang sangat mengganggu.

Untuk mengatasi jerawat, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan.

Anda bisa mengatasi jerawat dengan menggunakan herbal serta obat.

Baca Juga:

Obat jerawat nonresep rata-rata termasuk jenis topikal (obat oles) yang tersedia dalam bentuk krim, busa, sabun, gel, losion, atau salep.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Benzoil peroksida

Obat yang mengandung benzoil peroksida tersedia dalam bentuk krim, lotion, sabun cuci muka, dan gel dalam konsentrasi 2,5-10 persen.

Baca Juga:

Biasanya, efek obat akan memakan waktu paling cepat 4 minggu untuk memperlihatkan hasil paling optimalnya.

Hati-hati juga saat memakai obat yang mengandung benzoil peroksida, karena bisa menodai rambut dan pakaian.

Ada beberapa jenis obat jerawat yang bisa Anda gunakan dengan mudah dan tersedia di apotek dan salah satunya ialah sulfur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jerawat  obat  Asam salisilat  sulfur 
BERITA JERAWAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp