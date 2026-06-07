Jerman Pukul AS, Portugal Tampar Chile, Ada 2 Kartu Merah

Minggu, 07 Juni 2026 – 06:55 WIB

jpnn.com - CHICAGO - Jerman mengalahkan Amerika Serikat 2-1 pada laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026 di Soldier Field, Chicago, Minggu (7/6) dini hari WIB.

Kai Havertz menjadi bintang kemenangan Die Mannschaft setelah mencetak satu gol dan satu assist.

Selain membuka keunggulan Jerman di awal laga, penyerang tersebut juga berperan dalam terciptanya gol penentu yang dicetak Leroy Sane.

Jerman unggul saat laga baru berjalan dua menit. Kai Havertz sukses memanfaatkan peluang melalui sundulan.

Tuan rumah menyamakan kedudukan pada menit ke-37. Bek kiri Antonee Robinson mencetak gol penyama kedudukan lewat sepakan keras dari luar kotak penalti yang membuat skor berubah menjadi 1-1.

Gol kemenangan Jerman akhirnya lahir pada menit ke-57. Kai Havertz kembali menjadi aktor penting setelah memberikan umpan matang kepada Leroy Sane yang berhasil menuntaskannya menjadi gol. Jerman kembali memimpin dan mengakhiri laga dengan skor 2-1.

Sementara itu, Portugal menundukkan tuan rumah Chile dengan skor 2-1 di Estadio Nacional do Jamor, Minggu.

Kemenangan Portugal ditentukan oleh gol Goncalo Guedes dan Bruno Fernandes, sementara Chile hanya mampu membalas lewat Lucas Cepeda pada masa injury time.