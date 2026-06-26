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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jerman Tumbang dari Ekuador, Skenario Terburuk Kontra Prancis di Fase Gugur Mengintai

Jumat, 26 Juni 2026 – 07:38 WIB
Jerman Tumbang dari Ekuador, Skenario Terburuk Kontra Prancis di Fase Gugur Mengintai - JPNN.COM
Kapten Jerman, Joshua Kimmich saat berlaga pada ajang Piala Dunia 2026 melawan Ekuador di Stadion MetLife, New Jersey, Jumat (26/6) dini hari WIB. Foto: Facebook/Germany Football Team

jpnn.com - Jerman menutup fase Grup E Piala Dunia 2026 dengan kekalahan 1-2 dari Ekuador.

Bertanding di Stadion MetLife, New Jersey, Jumat (26/6/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Julian Nagelsmann menyerah dengan skor 1-2.

Die Mannschaft sebenarnya memulai pertandingan dengan sempurna. Leroy Sane membawa Jerman unggul cepat saat laga baru berjalan dua menit.

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Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Ekuador menyamakan kedudukan melalui Nilson Angulo pada menit ke-9 sebelum Gonzalo Plata mencetak gol kemenangan pada menit ke-77.

Meski kalah, Jerman tetap mengakhiri fase grup sebagai juara Grup E berkat kemenangan sebelumnya atas Curacao (7-1) dan Pantai Gading (2-1).

Kapten Jerman Joshua Kimmich menilai rekan-rekannya kehilangan fokus permainan sehingga membuat banyak kesalahan di laga ini.

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"Kami mengawali pertandingan dengan baik, tetapi setelah itu terlalu mudah kehilangan penguasaan bola sehingga memberi kesempatan kepada lawan untuk terus menekan."

“Kami justru mempermudah permainan mereka dan lawan makin percaya diri. Pada babak kedua, kami memang pantas menerima kekalahan,” ujar pemain asal Bayern Munchen itu.

Jerman mengakhiri perjalanan pada babak fase Grup E Piala Dunia 2026 dengan telan kekalahan melawan Ekuador, Jumat (26/6) dini hari WIB

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TAGS   Jerman  Ekuador  Piala Dunia 2026  Piala Dunia  Prancis 
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