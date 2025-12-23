Close Banner Apps JPNN.com
Jerome Kurnia dan Nadya Arina Bicara Soal Skandal Penerbangan Terakhir

Selasa, 23 Desember 2025 – 07:17 WIB
Jerome Kurnia dan Nadya Arina Bicara Soal Skandal Penerbangan Terakhir - JPNN.COM
Jerome Kurnia dan Nadya Arina, pemain film Penerbangan Terakhir. Foto: Dok. VMS/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Jerome Kurnia berada di antara dua persimpangan jalan. Memilih Nadya Arina, atau Aghniny Haque. Ketiganya akan terlibat dalam sebuah skandal terpanas pada 2026 lewat film Penerbangan Terakhir persembahan VMS Studio.

Melalui official trailer yang dirilis, film Penerbangan Terakhir menampilkan kegilaan dan skandal panas dari dunia penerbangan yang melibatkan pilot dan pramugari.

Pada official trailer Penerbangan Terakhir, menampilkan perjalanan Jerome Kurnia sebagai Kapten Deva, yang tengah mendekati pramugarinya, Tiara (Nadya Arina).

Awalnya, mulut manis dan kharisma Kapten Deva seperti sebuah kesempurnaan yang nyata. Tetqpi, semakin dalam Tiara dekat dengan Kapten Deva, ada banyak tipu daya dan manipulasi yang sulit dibedakan mana yang tulus dan tidak sungguh-sungguh.

Belum lagi, kemunculan Nadia, pramugari senior yang ternyata memiliki hubungan yang lebih dulu dengan Kapten Deva. Kemunculannya pun membuat cerita cinta manis Kapten Deva dan Tiara buyar. Trailer juga mengungkap segila apa cerita yang sebenarnya dari kisah yang sering didengar dari balik dunia penerbangan.

Diproduseri oleh Tony Ramesh dan Shalu T.M., film Penerbangan Terakhir disutradarai oleh Benni Setiawan.

Selain Jerome Kurnia, Nadya Arina, dan Aghniny Haque, film tersebut turut dibintangi oleh Nasya Marcella dan Vintha Devina Bertha.

Demi memerankan pilot, Jerome Kurnia mengungkapkan dirinya lebih dahulu mengikuti workshop dengan pilot aktif.

Jerome Kurnia, Nadya Arina, dan Aghniny Haque terlibat dalam skandal panas Penerbangan Terakhir.

